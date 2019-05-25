Корупційний шлягер для Ахметова — Лещенко

В цю середу пройшов, як було анонсовано, «прощальний Кабмін». Як і на прощальних концертах Пугачової, там заспівали кращі шлягери політичної корупції, яким голосніше всіх аплодував Ахметов.

Про це півгодини тому написав у Фейсбуці народний депутат Сергій Лещенко.

Отже, в порушення всіх норм прийняли рішення в черговий раз ощасливити Ріната Ахметова і в черговий раз навісити всі зобов’язання на нас з вами.

З 1 липня в Україні повинен почати працювати «ринок електроенергії». Для того, щоб тарифи не вдарили про громадянам, треба знайти, як компенсувати 80 мільярдів гривень.

Ці зобов’язують повністю повісили на дві державні компанії Енергоатом і Укргідроенерго. На Ахметова повісили зобов’язання в розмірі рівно 0 гривень.

Виявляється, рішення було прийнято на закритому Кабміні, який закінчився перед цим і носив статус «апаратної наради».

Стенограму цієї наради я, «зловживаючи своїм депутатським мандатом, виніс з Кабміну і віддав в адміністрацію президента Зеленського.

У стенограмі видно, як пленталася вся інтрига, як спеціально проштовхували рішення в закритому засіданні, як хотіли уникнути обговорення у відкритій частині. Як, грубо кажучи, послали на три букви нового президента з його зауваженнями.

Мені просто цікаво, хоча б не продешевили за таке рішення для Ахметова?

Чи взяли телеефірами та іншими печенюшками на вибори?



