Зеленський не може принести мир в Україну – Павло Казарін

Перемога Володимира Зеленського – це черговий тріумф телевізора над здоровим глуздом. Насправді суспільству про нього нічого не відомо, оскільки всю виборчу кампанію він багатозначно мовчав і не заважав придумувати образ президента-чудотворця, якого українці хотіли бачити.

Тому і не дивно, що з’явилася ініціатива винести на референдум питання миру з Росією, адже нова влада боїться брати на себе відповідальність, розповів в інтерв’ю “Апострофу” журналіст ПАВЛО КАЗАРІН.

– У нас тепер новий президент, і він обіцяє, що принесе мир в Україну – те, чого не вдалося зробити Петру Порошенку. Наскільки оптимістично ви дивитеся на його слова і на його заяви про те, що він готовий на все – втратити рейтинг, піти зі своєї посади, тільки щоб настав мир?

– Тут проблема не в ньому. Мир в Україну не міг принести ні Петро Порошенко, не може принести і Володимир Зеленський, тому що мир в Україну може принести тільки та людина, яка свого часу цей мир відібрала, тобто – Володимир Путін, той самий, який приймав рішення з приводу анексії Криму і вторгнення на Донбас.

І я не думаю, що Володимиру Путіну є хоч якась справа до рейтингу Володимира Зеленського, і не вийде розплатитися рейтингом за якийсь вигідний для України сценарій миру.

По суті, єдиний формат миру, який є в розпорядженні Банкової – це капітуляція. І це теж форма миру. Не будуть стріляти на Сході – так, не будуть приходити похоронки в українські міста. Так, ми не будемо, напевно, так багато витрачати на оборонну сферу, хоча хто його знає, що ще буде входити в капітуляцію, і чи не доведеться нам виплачувати репарації в тій чи іншій непрямій формі.

Але потрібно розуміти, що ніякого варіанту, коли Україна продавлює агресора і нав’язує йому свої правила гри одноосібно, в розпорядженні нового президента немає і не буде, так само як і не буде в розпорядженні будь-якої іншої людини, яка обійме головне крісло в країні.

– Як ви думаєте, Володимир Зеленський це розуміє. Адже він обіцяє те, що, в принципі, неможливо виконати, і те, що не від України зараз залежить, а все-таки – від позиції Кремля?

– Ми насправді нічого не знаємо про Володимира Зеленського. Він всю виборчу кампанію старанно не заважав виборцям себе придумувати. Він, як книжка-розмальовка, яку кожен розфарбовує тими фломастерами, якими захоче.

І Володимир Зеленський сам за фломастери не брався, бо якби він почав чітко артикулювати свою позицію щодо низки питань, то його б ситуативна коаліція, та сама, яка 73% голосів дала в другому турі, розвалилася б ще перед першим туром.

Ми дивилися соціологію Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), який аналізував електорат самих різних кандидатів у президенти, і щодо основних політиків – Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, Анатолія Гриценка, навіть Олега Ляшка – електорат більш-менш монолітний, він хоча б приблизно розуміє, чого чекає, і яка картинка майбутнього для нього є оптимальною.

А стосовно Володимира Зеленського: 50% голосують за нього через європейський вибір, 35% його виборців хочуть дружбу з Росією, 47% – хоче вільного ринку, 41% – хоче державного регулювання. Тобто виконати їхні мрії неможливо, тому що… Ось в дитинстві всі гралися з магнітиками.

Пам’ятайте, магнітики однорідно заряджені. Вони не притягуються, а тільки відштовхуються. Виборці Володимира Зеленського – такі ж, однополюсно заряджені магнітики. Їх порядки денні не здатні притягуватися, тобто ти почнеш потурати очікуванням однієї частини своїх виборців – від тебе відколеться інша.

До чого я все це веду: Володимир Зеленський так потужно тримав МХАТівську паузу, так успішно виконував роль Великого Німого, що зумів відмовчатися аж до дня інавгурації.

І ми досі не знаємо, за великим рахунком, чи розуміє він різницю між, наприклад, ПАРЄ та органами управління Європейського Союзу, ми не знаємо ні рівня його компетенції, ні рівня його уявлення про мир, ні того, як він бачить складність у міжнародній політиці.

Тому, коли ви задаєте мені питання про те, чи розуміє він ризики, перед якими сьогодні опинилася Україна, і чи розуміє він недосяжність сценарію миру, крім як ціною капітуляції, я не можу дати відповідь на це питання. Я навіть не знаю, чи зможе дати відповідь на це питання сам Володимир Зеленський.