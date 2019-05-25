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У киянина в під’їзді відібрали сумку з понад 800 тис. грн

25.05.2019

У Києві невідомий скоїв розбійний напад у під’їзді житлового будинку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася у Подільському районі столиці. Невстановлена особа напала на мешканця цього будинку в під’їзді, коли чоловік повертався додому.

Нападник бризнув з газового балончика потерпілому в обличчя та зірвав з нього рюкзак з документами та грошима. Після чого втік.

За попередньо інформацією, у рюкзаку було понад 800 тисяч гривень.

Розпочато досудове розслідування за статтею “Розбій” (ст. 187 КК України).

 

 

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