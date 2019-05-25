Зеленський висловив співчуття сім’ям жертв стихії на Закарпатті

Президент України Володимир Зеленський передав слова підтримки сім’ї школяра Сергія Церуша, загиблого в селищі Воловець Закарпатської області. Тіло хлопчика рятувальники виявили сьогодні. Напередодні він вийшов подивитися, як піднялася вода в річці Выча, і його понесла течія. Про це повідомляє видання «Бізнес.медіа» з посиланням на прес-службу президента.

«Я сам батько і розумію, яке це горе для родини. Співчуваю батькам», — сказав Володимир Зеленський.



Також Глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю Бориса Когуча з Івано-Франківської області. 20 травня 62-річний чоловік послизнувся, розчищаючи каналізацію до річки, впав у воду і зник. Його тіло знайшли у Калуші, в річці Млынивка.

Раніше Глава держави мав розмову з керівниками областей, що постраждали від повені: виконуючим обов’язки голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославом Шумом, Головою Івано-Франківської ОДА Олегом Гончаруком та Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним.