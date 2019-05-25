Окупанти 17 разів обстріляли позиції ЗСУ, один боєць загинув

Упродовж 24 травня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі — із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.

Ворог також обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” противник здійснив 13 обстрілів позицій Об’єднання єднаних сил: двічі поблизу населеного пункту Піски — з мінометів калібрів 120 і 82 мм та автоматичних станкових гранатометів; біля міста Красногорівка — з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів; в районі населеного пункту Верхньоторецьке — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; тричі поблизу міста Авдіївка — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; біля населеного пункту кам’янка — зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу села Гнутове — зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; тричі біля населених пунктів Новотроїцьке, Красногорівка і Новоселівка Друга — зі станкових протитанкових гранатометів; поблизу села Лебединське — з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні чотири рази: поблизу населеного пункту Шумі — з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Золоті-4 — з мінометів калібру 82 мм; біля населеного пункту Майорськ — з ручних протитанкових гранатометів; в районі населеного пункту Станиця Луганська — зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднання єднаних сил загинув, один отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об’єднання єднаних сил, 24 травня одного окупанта було знищено, ще трьох поранено. Від початку поточної доби, станом на 7:00, обстрілів позицій Об’єднання єднаних сил не зафіксовано.