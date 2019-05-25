МВС Німеччини: месенджери заборонять при відмові передачі інформації

У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини висловили ініціативу, згідно якої месенджери зобов’язані будуть надавати листування і дзвінки користувачів.

Зараз правоохоронці можуть отримати доступ до інформації про користувачів месенджерів тільки при наявності судового ордера. Зміни не торкнуться, однак вплинуть на інші встановлені норми.

На даний момент месенджери надають правоохоронцям дані в зашифрованому вигляді. У разі прийняття проекту, вони повинні будуть передавати інформацію розшифрованої або їх заблокують.

Ініціативу висунув міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер і при її вступі в силу зміни відбудуться до кінця року.