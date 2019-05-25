Порошенко скоро викличуть на допит — джерело

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка почала розслідувати можливу причетність колишнього президента Петра Порошенка до корупції «Центренерго», має намір викликати його на допит.

Про це сьогодні передали «Українські Новини» з посиланням на джерело у відомстві.

«Буде обов’язково викликаний і допитаний», — сказав співрозмовник.

САП планує допит Порошенко у справі про його можливу причетність до корупції в енергогенеруючої компанії «Центренерго».

Дата допиту поки не визначена.

При цьому, швидше за все допит відбудеться у червні.

Як зазначає видання, навесні 2015 року в розпал АТО Порошенко купив акумуляторну компанію Іста-Центр, — Портнов опублікував документи.

А поки він повідомив, що тоді панамський офшор Порошенко Battery investment Corp незабаром заволодів акціями акумуляторної компанії Іста-Центр, які у подальшому у нього вистачало розуму продати громадянину Російської Федерації Віктору Потапову.