Рішення трибуналу ООН по морякам: з’явилася реакція РФ

У Міністерстві закордонних справ РФ прокоментували рішення Міжнародного трибуналу з морського права, згідно з якою Москва повинна негайно звільнити українських моряків.

«На даному етапі не йдеться власне про розгляд претензій України. В ході подальшого арбітражного розгляду мають намір послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію у світлі згаданих вище обставин. Уникнути її виникнення можна було за умови дотримання вимог російського законодавства, що стосуються судноплавства в цьому районі», — повідомляє прес-служба російського МЗС.

У міністерстві послалися на заяви, зроблені сторонами при підписанні та ратифікації Конвенції ООН по морському праву 1982 року, які «виключають можливість задіяння процедур вирішення спорів щодо інциденту 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки».