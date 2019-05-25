У Львові попрощалися із загиблим Героєм Романом Досяком

Сьогодні, 25 травня, у Львові попрощалися із загиблим Героєм стрільцем-помічником гранатометника Романом Досяком.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Роман Досяк помер 22 травня після кількаденних операцій.

“Ми всі в скорботі. На російсько-українській війні гинуть люди, кращі з кращих наших військових. Біль родин, сімей не втамує ніщо, хіба лиш годину. Ми молимось, щоб ці жертви не були даремними, щоб ми виправдали їхні сподівання, їхні цілі, бо кожен з цих героїв йшов не просто так, а з великим відчуттям обов’язку перед своїми рідними, перед своєю країною”, — зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Поховали Героя на Личаківському кладовищі.