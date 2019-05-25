У Харкові пройшов дощ з великим градом

Рясні дощі з градом, які пройшли в Харкові в п’ятницю, будуть продовжуватися і в суботу.

Про це Укрінформу розповіли в Харківському гідрометцентрі.

«У Харкові пройшов сильний дощ – до 16 мм опадів. Подекуди випав град діаметром до 4 мм», – повідомили у відомстві. Негода торкнулася тільки частину міста – від вулиці Ярославській до Дмитровського.

У той же час у Нагірному районі міста опади не завдали великих незручностей. На суботу синоптики дали такий же прогноз: дощ з градом, температура повітря 24-25 градусів. При цьому уточнюється, що штормове попередження не оголошували.