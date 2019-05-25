В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про здоров’я щитоподібної залози. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис пані Уляни у соціальній мережі фейсбук.

У своєму дописі Уляна Супрун також розповіла, що потрібно робити для підтримання цього важливого органу, а також, на які симптоми потрібно звертати увагу, щоб не пропустити хвороби, пов’язані з надлишком або недостачею гормонів, які виробляє щитоподібна залоза.

Супрун пише: «Сьогодні Світовий День щитоподібної залози, тож маємо хорошу нагоду розповісти, чому так важливо стежити за здоров’ям цього органу та що треба робити, аби з щитоподібною залозою все було гаразд.

Щитоподібна залоза виробляє гормони тироксин та трийодтиронін, які беруть участь у регуляції низки біохімічних процесів, у тому числі — адаптації інтенсивності обміну речовин до потреб тіла в даний момент. http://bit.ly/2M8K3J9

Гормони щитоподібної залози діють на всі клітини тіла, і впливають на такі процеси:

інтенсивність обміну речовин і поглинання в кишківнику

адаптація до температури довкілля

поглинання ліпопротеїнів клітинами (тобто від них залежить і рівень холестерину)

робота серця і периферичних судин

ріст і формування скелету та м’язів (разом із соматотропіном)

покращують поглинання кисню тканинами

ініціюють розпад жирів та вуглеводів

визначають інтелектуальний розвиток дітей та емоційну стабільність дорослих.

Тироксин та трийодтиронін містять йод, тому ми маємо достатньо споживати його з їжею. Якщо йоду бракує, щитоподібна залоза збільшується, але не може виробити достатню кількість гормонів.

Нестача тиреоїдних гормонів (гіпотиреоз) призводить до низки симптомів:

слабкість

набір ваги або проблеми із її скиданням

сухе жорстке волосся або втрата волосся

непереносимість холоду

біль у м’язах

депресивний стан та дратівливість

порушення менструального циклу чи втрата лібідо

закрепи

підвищення рівня холестерину

рак щитоподібної залози

у дітей — затримка розумового розвитку (кретинізм). http://bit.ly/2JCYvqF

Водночас, в організмі може бути і надлишок йоду та тиреоїдних гормонів. Надлишок тироксину може виникати внаслідок запалення залози, або якщо з’являються власні антитіла до рецептору тиреотропного гормону (ТТГ). ТТГ — це гормон гіпофізу, і саме його рівень визначає, скільки тироксину слід виділити щитоподібній залозі. Антитіла імітують дію гормону, тож залоза утворює зайве http://bit.ly/2VZrZ8R

Прийом йоду не може призвести до надмірного утворення гормонів. ВООЗ вважає безпечною дозу йоду в 1 000 мкг (1 мг) на добу. У щитоподібній залозі може запасатися до 16 мг йоду. http://bit.ly/2WmP1Wv

Симптоми гіпертиреозу такі:

знервованість та роздратованість

непереносимість спеки і пітливість

тремтіння, втрата ваги або нездатність її набрати

підвищена активність кишківника

набряклість щитоподібної залози

тахікардія (часте серцебиття)

тонка, тендітна і волога шкіра та нерівномірний ріст волосся

порушення сну.

В Україні брак гормонів щитоподібної залози трапляється частіше за надлишок. До прикладу, денна норма йоду становить 150-300 мкг. Водночас, більшість мешканців України споживають лише 40-80 мкг. Найбільшу нестачу відчувають у Чернігівській області та на західній Україні. http://bit.ly/2K2OXoC Згідно з Global Iodine Nutrition Scorecard, в Україні 382 000 дітей (80%) щороку народжуються із ризиком розладів внаслідок йододефіциту і розвиваються без споживання необхідної кількості йоду з їжею. http://bit.ly/2wfQTSf

Є аутоімунні хвороби щитоподібної залози: хвороба Грейвса, хвороба Хашимото, вузловий зоб. Їх можуть спричиняти надлишок йоду, вірусні інфекції (ВІЛ, герпес, краснуха, епідемічний паротит), радіація та куріння. http://bit.ly/2JDeCVq

Що робити, аби уникнути захворювань щитоподібної залози?

Замініть звичайну сіль на йодовану та додавайте її у вже приготовані страви, аби йод не випаровувався через нагрівання. Адже свідомо щодня контролювати споживання денної норми йоду складно. Україна є однією з небагатьох країн, які не мають закону про обов’язкове йодування солі. У понад 140 країнах світу це дієвий метод боротьби з йододефіцитом. http://bit.ly/30IzI9V

Природні джерела йоду – морепродукти, особливо морська капуста. Жоден інший продукт не містить стільки йоду. http://bit.ly/30HgsK3 Біла риба, овочі (картопля, редиска, часник, буряк, томати, спаржа, зелена цибуля, щавель та шпинат), фрукти (банани, апельсини, лимони, дині, ананаси та хурма), яйця, яловичина та волоські горіхи також стануть у нагоді в боротьбі з йододефіцитом.

Вагітним та молодим матерям варто приймати добавки йоду. Добову норму йоду має визначити лікар. Дітей від одного року чи тих, хто уже на прикормі, годуйте їжею, приготованою із використанням йодованої солі.

Перевіряйте рівень тиреотропного гормону, і відвідуйте ендокринолога. Це допоможе вчасно виявити брак гормонів та за потреби скорегувати раціон».

Також читайте: ВИКОРИСТАННЯ ІН’ЄКЦІЙ НЕ ЗАВЖДИ ВИПРАВДАНЕ, – СУПРУН

Нагадаємо, що Уляна Супрун нещодавно розповіла про те, що використання ін’єкцій не завжди виправдане, тому варто надавати перевагу неін’єкційним лікам, а також про те, Міністерство охорони здоров’я України пропонує змінити в Україні підхід до призначення ліків.

Тільки цікаве та важливе потрапляє до нас в Telegram. Підписуйтесь!

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!