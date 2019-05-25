Відомий шоумен станцював стриптиз на весіллі Потапа і Насті Каменських: гаряче відео вже гуляє мережею

Відомий телеведучий здорово почудив на весіллі під пісню Вєрки Сердючки

Відомий телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, як і багато українських зірок у четвер, 23 травня, погуляв на весіллі Потапа і Насті Каменських. Парочка довго приховувала відносини, але все ж вирішила одружитися, і приховати цей факт вже не вдалося.

На урочистостях виступали українські зірки, серед яких і Андрій Данилко, який вийшов не невелику сцену в образі Вєрки Сердючки. Саме під пісні Данилка Володимир Остапчук здорово розважився, а його спекотні танці потрапили на відео, яке звичайно ж з’явилося у мережі. Втім, сам шоумен не проти пожартувати над собою – він сам опублікував це відео на своїй сторінці в Instagram.

На відео видно, що Остапчука роздягає в танці “мама Вєрки Сердючки”. Вийшов такий собі стриптиз. У підписі до відео Вова написав: “Коли Остапчук по-своєму зрозумів фразу на весіллі «а тепер танець з мамою»”. Шанувальники не залишили без уваги таку публікацію і почали активно обговорювати гаряче відео стриптизу.