У «Борисполі» призупинили вильоти літаків через грозу

У міжнародному аеропорту “Бориспіль” призупинили вильоти літаків через загрозу грози. Про це кореспонденту УНН повідомив працівник аеропорту.

“Перони поставлені в стоп-режим через загрозу грози, точно припинені всі вильоти авіакомпанії “МАУ”, але згідно з міжнародною інструкцією, всі інші авіакомпанії зараз також мають відкласти рейси”, – повідомив працівник аеропорту.

За його словами, невідомо, на який період часу відкладені рейси.

“Спрогнозувати, коли перони запрацюють – складно, все залежатиме виключно від погоди”, – додав він.