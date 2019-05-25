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Топ-10 продуктів, які уповільнюють старіння шкіри і організму

25.05.2019

70% хвороб пов’язані з недотриманням основ правильного харчування.

Особливо актуальна проблема зайвої ваги – від неї страждає половина населення планети. Шкідлива їжа призводить до:

  • серцево-судинних захворювань;
  • депресії;
  • появі діабету;
  • розвитку злоякісних пухлин;
  • прискорює старіння організму.

Це відбувається через потрапляння вільних радикалів (оксидантів) – неправильних молекул без певної кількості електронів. Потрапляючи в організм, вони забирають електрони у здорових молекул. А ті, в свою чергу, перестають правильно функціонувати.

Велика кількість вільних радикалів міститься в кондитерських виробах, смажених продуктах, фастфуді, жирних соусах, соняшниковій олії, продуктах з тривалим терміном зберігання.

Щоб боротися з радикалами, слід переглянути правила харчування і змінити раціон, включивши продукти харчування з антиоксидантами – вітамінами рослинного походження. Ці елементи знижують кількість оксидантів, покращують функціонування організму і уповільнюють процес старіння.

1.Петрушка – це джерело вітамінів для жіночого здоров’я.

  • В її складі: Бета-каротин і вітамін С: підвищують імунітет, підтримують зір, роблять здоровіше колір обличчя і стан шкіри.
  • Вітамін Е: бореться зі старінням, покращує стан волосся, шкіри та нігтів.
  • Вітамін РР (нікотинова кислота): надає антиокислювальна та відновлювальне дію.
  • Фолієва кислота: покращує роботу органів шлунково-кишкового тракту, заспокоює нервову систему.
  • Залізо, магній, калій, фосфор: борються з вільними радикалами, позбавляють від токсинів, покращують роботу ендокринної та серцево-судинної систем.
  • Ефірні масла: мають бактерицидний ефект.
  • Хлорофіл: допомагає організму виробляти глутатіон. Це антиоксидант, що впливає буквально на всі системи організму.

Речовини, що містяться в петрушці, перешкоджають появі пухлин, покращують склад крові, стабілізують обмін речовин.

Петрушку називають «жіночою» рослиною. Вона покращує гормональний фон, стабілізує менструальний цикл. Корисна і свіжа, і заморожена петрушка.

2.Буряк

Низькокалорійний овоч з безліччю поживних речовин. Її радять лікарі при анемії, хворобах серцево-судинної системи, занепад сил.

Буряк має такі властивості:

  • бореться з бактеріями і вірусами;
  • покращує мікрофлору кишечника;
  • має сечогінну дію (що особливо корисно при застуді);
  • уповільнює процеси старіння;
  • позитивно впливає на жирну шкіру (звужує пори, покращує роботу сальних залоз);
  • виводить шлаки і токсини завдяки клітковині;
  • фолієва кислота омолоджує організм;
  • налаштовує гормональний фон завдяки сполукам бору (а значить, і продовжує молодість);
  • допомагає скинути вагу (адже він поживний, а калорій в 100 г коренеплоду всього 42).
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  • Гарбузове насіння містить корисні речовини:
    • Магній, фосфор, цинк: допомагає для нормальної роботи серця, кісток, печінки, нирок.
    • Вітаміни В1, В6: Природні «заспокійливі» для нервової системи.
    • Серотонін: для гарного настрою і спокійного сну. Він знижує стрес, а перетворюючись вночі в мелатонін, допомагає міцно спати.
    • Естроген: для гормонального балансу
    • Лінолева і олеїнова кислоти: допомагають в оновленні клітин, доглядають за шкірою.
    • Вітамін Е:зміцнює організм.

    Максимально корисні гарбузове насіння в сирому вигляді або злегка підсушені в духовці.

  • Вершкове масло

    • Натуральне вершкове масло отримують з вершків. Жирність його повинна бути 80% і вище.

    Продукт, який не має в своєму складі різних емульгаторів і барвників, корисний для продовження молодості. Молочний жир добре засвоюється організмом.

    У його складі:

    • Вітамін Е: добре впливає на зір і регенерацію клітин.
    • Вітамін В: Сила м’язів і краса шкіри, зміцнює кістки.
    • Арахідонова кислота – найважливіший компонент для роботи головного мозку.
    • Насичені жирні кислоти в олії мають протираковий ефект.
    • Жири, що містяться в олії, дають енергію організму. Беруть участь в оновленні клітин, важливі для роботи головного мозку і нервової системи. Вони необхідні для синтезу статевих гормонів у жінок.
    • Лецитин, що міститься в маслі, є антиоксидантом і допомагає перешкоджати вірусів.
    • Кальцій – зміцнює кістки і зуби.

    Також масло рекомендують в маленьких дозах при виразках шлунково-кишкового тракту – воно має загоює дією.

    Холестерин в малих дозах корисний для будівництва клітин і формування гормону серотоніну, який відповідає за гарний настрій.

     

  • Жирна риба

    • Для молодості і краси корисні: лосось, оселедець, форель, тунець, сардина, скумбрія.

    У лососі є унікальний антиоксидант астаксантин, який надає рибі таке забарвлення. Він найпотужніший серед борців з вільними радикалами – в 65 разів перевершує вітамін С, і в 100 разів – вітамін Е.

    Риб’ячий жир містить омега-3 жирні кислоти, корисні для всього організму в цілому. Вони благотворно впливають на стан нігтів і волосся, живлять шкіру вологою, надаючи їй еластичність і пружність. Стимулює вироблення колагену, меланіну, кератину – важливих речовин для молодості. Ви забудете, що таке набряки і висипання.

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    Омега-3 кислоти покращують стан серцево-судинної системи, зміцнюють імунітет, корисні для здоров’я мозку, міцних кісток.

    Також в рибі є йод (для щитовидки), селен (для захисних сил і статевих гормонів), кальцій, цинк, вітаміни D і B.

  • Томатна паста містить в собі корисні речовини:
    • Вітамін С: Важливий для імунітету і боротьби з шкідливими вірусами.
    • Вітамін А і Е: Підсилюють антиоксидантний ефект.
    • Нікотинова кислота: Покращує обмін речовин.
    • Серотонін: Піднімає настрій.
    • Але найважливіше речовина в помідорах – це лікопін. Його властивості:
    • захищає від раку і зростання пухлин;
    • позитивно впливає на серцево-судинну систему;
    • підтримує тонус і молодість шкіри.
    • При тепловій обробці помідорів зміст лікопіну в них збільшується в 10 разів.

    Томатна паста краще засвоюється з жирами (маслом, вершками).

  • Мигдаль багатий на:
    • Вітамін Е, який відповідає за молодість шкіри.
    • Магній – найважливіший елемент для нервової системи. Разом вони б’ються з вільними радикалами, відсувають процес старіння, запобігають появі зморшок.
    • Жирні кислоти (ліноленова і лінолева) борються із запаленнями, знижують рівень поганого холестерину, сприяють поліпшенню стану шкіри і волосся.
    • Мідь, марганець відновлять енергію.
    • Фолієва кислота сприяє росту нових здорових клітин і тканин.

    Мигдаль калорійний і поживний – на 100 г близько 600 калорій.

  • У лимоні присутнія рекордна кількість вітаміну С – 150 мг на 100 г, в одному такому фрукті – 1/3 денної норми аскорбінової кислоти. Це борець з шкідливими мікробами, антиоксидант, який також запобігає старінню. Для профілактики і лікування застуди чай з лимоном – відмінний активатор сил організму.

    • Друге особливість цього цитруса – вітамін Р (цитрин), від нестачі якого стають крихкими капіляри, що призводить до кровотеч. Сік лимона відмінно впливає на кровоносні судини.

    Лимони містять:

    • флавоноїди, провітамін А, вітаміни В1, В2 – захисники імунітету;
    • вітамін D, важливий для гормонального фону;
    • лимонну кислоту – стимулятор апетиту;
    • пектин – корисний для кишечника;
    • кальцій, калій, залізо.
    • лимони на столі

    Лимонний сік – виводить токсини з організму, чистить печінку. Не дає накопичуватися сечовий кислоти, яка викликає подагру, камені в нирках, діабет, ревматизм. Вранці випивши натщесерце води з часточкою лимона, ви запускаєте шлунково-кишковий тракт і налаштовуєте організм на роботу.

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    Шкірка лимона – очищає кров і кишечник, від чого і шкіра стає набагато чистіше. Лимон здавна використовують у народній медицині для лікування жіночих хвороб – налагодження менструального циклу.

    Лимон – найпотужніший антиканцерогени. У його складі більше 20-ти протиракових з’єднань. Також він подщелачивает організм і призводить до ладу Рh.

    Висока кислотність – одна з причин виникнення ракових пухлин. Ефірні масла лимона дуже корисні, оскільки володіють унікальними бактерицидними властивостями – у шкідливих вірусів не буде шансів.

  • Імбир

    • Продукт з гоструватим присмаком унікальний за своїм складом. Його додають в їжу, також корисний імбирний чай.

    Містить велику кількість вітамінів і мінералів (А, групи В, С, калій, магній, цинк, марганець);

    • лінолева, олеїнова, каприлова – корисні жирні кислоти;
    • незамінні амінокислоти – лізин, фенілаланін, метіонін.

    Імбир – потужний антиоксидант. Він не дає розвинутися раку, хвороб серцево-судинної і травної систем. Речовина гингерол, яке є в імбирі, призводить до загибелі ракових клітин і володіє протизапальними властивостями.

  • Какао

    • У продукті міститься унікальний антиоксидант проціанідіни-62. Він корисний для шкіри.

    • Флаваноіди підвищують захисні властивості шкіри.
    • Кокохіл відповідає за ріст клітин, що сприяє швидкому загоєнню ранок і зменшення зморшок.

    Жінкам, які бажають зберегти молодість і пружність шкіри, потрібно обов’язково включити в раціон гіркий шоколад. Але відсоток какао в ньому повинен становити не менше 70%.

    Какао-боби корисні для людей з серцево-судинними захворюваннями. Вони покращують пам’ять і кровопостачання мозку.

    • Речовина епікатехін зменшує ризик виникнення інфаркту, раку, діабету.
    • Теобромін корисний для м’язів, фенілетиламін – для настрою, меланін – для шкіри, теофілін – для нервової системи.
    • Також в складі какао – цинк, залізо, магній та інші важливі мікроелементи.

    У день достатньо з’їсти 2-3 часточки гіркого шоколаду, або кілька разів на тиждень випити чашку какао.

    : evrikak!

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