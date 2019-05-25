Топ-10 продуктів, які уповільнюють старіння шкіри і організму

70% хвороб пов’язані з недотриманням основ правильного харчування.

Особливо актуальна проблема зайвої ваги – від неї страждає половина населення планети. Шкідлива їжа призводить до:

серцево-судинних захворювань;

депресії;

появі діабету;

розвитку злоякісних пухлин;

прискорює старіння організму.

Це відбувається через потрапляння вільних радикалів (оксидантів) – неправильних молекул без певної кількості електронів. Потрапляючи в організм, вони забирають електрони у здорових молекул. А ті, в свою чергу, перестають правильно функціонувати.

Велика кількість вільних радикалів міститься в кондитерських виробах, смажених продуктах, фастфуді, жирних соусах, соняшниковій олії, продуктах з тривалим терміном зберігання.

Щоб боротися з радикалами, слід переглянути правила харчування і змінити раціон, включивши продукти харчування з антиоксидантами – вітамінами рослинного походження. Ці елементи знижують кількість оксидантів, покращують функціонування організму і уповільнюють процес старіння.

1.Петрушка – це джерело вітамінів для жіночого здоров’я.

В її складі: Бета-каротин і вітамін С: підвищують імунітет, підтримують зір, роблять здоровіше колір обличчя і стан шкіри.

Вітамін Е: бореться зі старінням, покращує стан волосся, шкіри та нігтів.

Вітамін РР (нікотинова кислота): надає антиокислювальна та відновлювальне дію.

Фолієва кислота: покращує роботу органів шлунково-кишкового тракту, заспокоює нервову систему.

Залізо, магній, калій, фосфор: борються з вільними радикалами, позбавляють від токсинів, покращують роботу ендокринної та серцево-судинної систем.

Ефірні масла: мають бактерицидний ефект.

Хлорофіл: допомагає організму виробляти глутатіон. Це антиоксидант, що впливає буквально на всі системи організму.

Речовини, що містяться в петрушці, перешкоджають появі пухлин, покращують склад крові, стабілізують обмін речовин.

Петрушку називають «жіночою» рослиною. Вона покращує гормональний фон, стабілізує менструальний цикл. Корисна і свіжа, і заморожена петрушка.

2.Буряк

Низькокалорійний овоч з безліччю поживних речовин. Її радять лікарі при анемії, хворобах серцево-судинної системи, занепад сил.

Буряк має такі властивості:

бореться з бактеріями і вірусами;

покращує мікрофлору кишечника;

має сечогінну дію (що особливо корисно при застуді);

уповільнює процеси старіння;

позитивно впливає на жирну шкіру (звужує пори, покращує роботу сальних залоз);

виводить шлаки і токсини завдяки клітковині;

фолієва кислота омолоджує організм;

налаштовує гормональний фон завдяки сполукам бору (а значить, і продовжує молодість);

допомагає скинути вагу (адже він поживний, а калорій в 100 г коренеплоду всього 42).

Гарбузове насіння містить корисні речовини:

Магній, фосфор, цинк: допомагає для нормальної роботи серця, кісток, печінки, нирок.

Вітаміни В1, В6: Природні «заспокійливі» для нервової системи.

Серотонін: для гарного настрою і спокійного сну. Він знижує стрес, а перетворюючись вночі в мелатонін, допомагає міцно спати.

Естроген: для гормонального балансу

Лінолева і олеїнова кислоти: допомагають в оновленні клітин, доглядають за шкірою.

Вітамін Е:зміцнює організм.

Максимально корисні гарбузове насіння в сирому вигляді або злегка підсушені в духовці.

Вершкове масло

Натуральне вершкове масло отримують з вершків. Жирність його повинна бути 80% і вище.

Продукт, який не має в своєму складі різних емульгаторів і барвників, корисний для продовження молодості. Молочний жир добре засвоюється організмом.

У його складі:

Вітамін Е: добре впливає на зір і регенерацію клітин.

Вітамін В: Сила м’язів і краса шкіри, зміцнює кістки.

Арахідонова кислота – найважливіший компонент для роботи головного мозку.

Насичені жирні кислоти в олії мають протираковий ефект.

Жири, що містяться в олії, дають енергію організму. Беруть участь в оновленні клітин, важливі для роботи головного мозку і нервової системи. Вони необхідні для синтезу статевих гормонів у жінок.

Лецитин, що міститься в маслі, є антиоксидантом і допомагає перешкоджати вірусів.

Кальцій – зміцнює кістки і зуби.

Також масло рекомендують в маленьких дозах при виразках шлунково-кишкового тракту – воно має загоює дією.

Холестерин в малих дозах корисний для будівництва клітин і формування гормону серотоніну, який відповідає за гарний настрій.

Жирна риба

Для молодості і краси корисні: лосось, оселедець, форель, тунець, сардина, скумбрія.

У лососі є унікальний антиоксидант астаксантин, який надає рибі таке забарвлення. Він найпотужніший серед борців з вільними радикалами – в 65 разів перевершує вітамін С, і в 100 разів – вітамін Е.

Риб’ячий жир містить омега-3 жирні кислоти, корисні для всього організму в цілому. Вони благотворно впливають на стан нігтів і волосся, живлять шкіру вологою, надаючи їй еластичність і пружність. Стимулює вироблення колагену, меланіну, кератину – важливих речовин для молодості. Ви забудете, що таке набряки і висипання.

Омега-3 кислоти покращують стан серцево-судинної системи, зміцнюють імунітет, корисні для здоров’я мозку, міцних кісток.

Також в рибі є йод (для щитовидки), селен (для захисних сил і статевих гормонів), кальцій, цинк, вітаміни D і B.

Томатна паста містить в собі корисні речовини:

Вітамін С: Важливий для імунітету і боротьби з шкідливими вірусами.

Вітамін А і Е: Підсилюють антиоксидантний ефект.

Нікотинова кислота: Покращує обмін речовин.

Серотонін: Піднімає настрій.

Але найважливіше речовина в помідорах – це лікопін. Його властивості:

захищає від раку і зростання пухлин;

позитивно впливає на серцево-судинну систему;

підтримує тонус і молодість шкіри.

При тепловій обробці помідорів зміст лікопіну в них збільшується в 10 разів.

Томатна паста краще засвоюється з жирами (маслом, вершками).

Мигдаль багатий на:

Вітамін Е, який відповідає за молодість шкіри.

Магній – найважливіший елемент для нервової системи. Разом вони б’ються з вільними радикалами, відсувають процес старіння, запобігають появі зморшок.

Жирні кислоти (ліноленова і лінолева) борються із запаленнями, знижують рівень поганого холестерину, сприяють поліпшенню стану шкіри і волосся.

Мідь, марганець відновлять енергію.

Фолієва кислота сприяє росту нових здорових клітин і тканин.

Мигдаль калорійний і поживний – на 100 г близько 600 калорій.

У лимоні присутнія рекордна кількість вітаміну С – 150 мг на 100 г, в одному такому фрукті – 1/3 денної норми аскорбінової кислоти. Це борець з шкідливими мікробами, антиоксидант, який також запобігає старінню. Для профілактики і лікування застуди чай з лимоном – відмінний активатор сил організму.

Друге особливість цього цитруса – вітамін Р (цитрин), від нестачі якого стають крихкими капіляри, що призводить до кровотеч. Сік лимона відмінно впливає на кровоносні судини.

Лимони містять:

флавоноїди, провітамін А, вітаміни В1, В2 – захисники імунітету;

вітамін D, важливий для гормонального фону;

лимонну кислоту – стимулятор апетиту;

пектин – корисний для кишечника;

кальцій, калій, залізо.

лимони на столі

Лимонний сік – виводить токсини з організму, чистить печінку. Не дає накопичуватися сечовий кислоти, яка викликає подагру, камені в нирках, діабет, ревматизм. Вранці випивши натщесерце води з часточкою лимона, ви запускаєте шлунково-кишковий тракт і налаштовуєте організм на роботу.

Шкірка лимона – очищає кров і кишечник, від чого і шкіра стає набагато чистіше. Лимон здавна використовують у народній медицині для лікування жіночих хвороб – налагодження менструального циклу.

Лимон – найпотужніший антиканцерогени. У його складі більше 20-ти протиракових з’єднань. Також він подщелачивает організм і призводить до ладу Рh.

Висока кислотність – одна з причин виникнення ракових пухлин. Ефірні масла лимона дуже корисні, оскільки володіють унікальними бактерицидними властивостями – у шкідливих вірусів не буде шансів.

Імбир

Продукт з гоструватим присмаком унікальний за своїм складом. Його додають в їжу, також корисний імбирний чай.

Містить велику кількість вітамінів і мінералів (А, групи В, С, калій, магній, цинк, марганець);

лінолева, олеїнова, каприлова – корисні жирні кислоти;

незамінні амінокислоти – лізин, фенілаланін, метіонін.

Імбир – потужний антиоксидант. Він не дає розвинутися раку, хвороб серцево-судинної і травної систем. Речовина гингерол, яке є в імбирі, призводить до загибелі ракових клітин і володіє протизапальними властивостями.

Какао

У продукті міститься унікальний антиоксидант проціанідіни-62. Він корисний для шкіри.

Флаваноіди підвищують захисні властивості шкіри.

Кокохіл відповідає за ріст клітин, що сприяє швидкому загоєнню ранок і зменшення зморшок.

Жінкам, які бажають зберегти молодість і пружність шкіри, потрібно обов’язково включити в раціон гіркий шоколад. Але відсоток какао в ньому повинен становити не менше 70%.

Какао-боби корисні для людей з серцево-судинними захворюваннями. Вони покращують пам’ять і кровопостачання мозку.

Речовина епікатехін зменшує ризик виникнення інфаркту, раку, діабету.

Теобромін корисний для м’язів, фенілетиламін – для настрою, меланін – для шкіри, теофілін – для нервової системи.

Також в складі какао – цинк, залізо, магній та інші важливі мікроелементи.

У день достатньо з’їсти 2-3 часточки гіркого шоколаду, або кілька разів на тиждень випити чашку какао.

: evrikak!

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