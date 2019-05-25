Адвокат Трампа зустрівся з українським екс-дипломатом

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані минулого тижня зустрічався з колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженком, який заявляв про втручання України у вибори в Сполучених Штатах у 2016 році. Про це повідомляє CNN з посиланням на Washington Post.

«Теліженко був у Вашингтоні, він приїхав до Нью-Йорка, і ми провели більшу частину дня разом», – сказавши Джуліані. На запитання про ті, що смороду з Теліженком обговорювали, Джуліані відповів: «Коли мені буде що сказати, я це скажу».

Згідно з виданням, Теліженко підтвердив зустріч, заявивши: «Ми говорили про американсько-українські відносини і політику у Вашингтоні і Україні». У 2017 році колишній співробітник посольства України в США Андрій Теліженко заявив про втручання української влади в американські вибори на боці Гілларі Клінтон.

Джуліані раніше в цьому місяці заявляв про свій намір відвідати Київ для зустрічі з новообраним Президентом України Зеленським, щоб переконати українську владу почати розслідування, пов’язаність язане з інтересами президента США Дональда Трампа про втручання РФ у президентські вибори 2016 року. Згодом Джуліані скасував свій візит до Києва.