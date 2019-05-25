Проросійський реванш? В Одесі розформували оборонний департамент і звільнили ветерана АТО

Серйозної реорганізації піддалися підрозділи мерії Одеси, які відповідають за оборонну і мобілізаційну роботу, а також цивільний захист.

Як стало відомо «Думської», відповідний департамент був розформований, а його відділи передали іншим відомствам. Відділ цивільного захисту включили до складу департаменту муніципальної безпеки.

Його очолює тепер вже колишній в. о директора департаменту оборонного Сергій Бєлов.

Відділ оборонної та мобілізаційної роботи «пішов» у апарат міськвиконкому. В єдиному департаменті його очолював десантник, бойовий командир, який пройшов АТО, полковник Олександр Штепа, але його днями звільнили і призначили начальником головного спеціаліста Андрія Герасименка.

«Патріотів усувають від мобілізаційної та оборонної роботи. Чи можна вважати це нормальним?» — говорить наше джерело.