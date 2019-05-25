Через «неправильний» одяг під час занять йогою в Ірані арештували 30 людей

Влада Ірану заарештувала 30 людей, які брали участь у груповому занятті йогою. Вони були у «непідходящому» одязі, а також порушили правило, що забороняє займатися в одній групі чоловікам і жінкам.

Про це правоохоронці повідомили іранському Клубу молодих журналістів, передає CNN.

Інцидент стався в місті Горган на півночі країни. Правоохоронці заявили, що вчитель йоги рекламував свої заняття в інтернеті попри те, що в нього немає ліцензії на такі заняття. Проти нього порушили справу і передали її в прокуратуру.

В Ірані заняття йогою дозволені, але в групах мають займатися представники лише однієї статі, а вчитель повинен мати відповідну ліцензію.

Водночас в країні заборонені низка танців і ритмічних занять, зокрема фітнес-програма Zumba.

Нагадаємо, в Ірані чоловік освідчився жінці в торговельному центрі, після чого їх обох арештували.

Джерело: Громадське телебачення

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