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Аеропорт Бориспіль призупинив роботу через грози

25.05.2019

Припинені всі вильоти авіакомпанії МАУ, так само мають діяти й інші перевізники.

Аеропорт Бориспіль в суботу, 25 травня, тимчасово призупинив вильоти літаків з-за наближення грози. Про це всообщили представники аеропорту.

«Перони поставлені в стоп-режим із-за загрози грози, точно припинені всі вильоти авіакомпанії МАУ, але згідно міжнародної інструкції, всі інші авіакомпанії зараз також повинні відкласти рейси», — повідомили в аеропорту.

Відзначається, що час відновлення роботи аеропорту поки невідомо — це залежить виключно від погодних умов.

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