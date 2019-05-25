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Вибори в Раду: стало відомо про перші порушення

25.05.2019

У Вінницькій та Луганській областях правоохоронцями зареєстровано три повідомлення про порушення почалася 24 травня виборчої кампанії до Верховної Ради України.

Про це інформує прес-служба Національної поліції. Уточнюється, що за двома повідомленнями відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, 24 травня в Луганській області в чергову частину поліції надійшло два повідомлення про підкуп виборців – на вулицях міст Сєвєродонецька та Лисичанська громадянам безкоштовно роздавали цукор від імені одного з народних депутатів.

Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше в мережі піднявся скандал через «подарунків» народного депутата України від «Народного фронту» Сергія Пашинскогопенсионерам 64 виборчого округу Житомирської області.

24 травня Центральна виборча комісія відкрила рахунок для зарахування грошової застави кандидатів у депутати Верховної Ради.

Згідно з даними нового опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 16-21 травня, найбільш високі шанси пройти в новий склад Ради на позачергових виборах мають п’ять партій:

  • «Слуга народу» – 43,8%;

  • «Опозиційна платформа – За життя» – 10,5%;

  • БПП – 8,8%;

  • «Батьківщина» – 7,3%;

  • «Сила і честь» – 5,1%.

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