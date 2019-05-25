Медики назвали одну з найбільших загроз для серця

Людина може померти через розбите серце, довели вчені зі Школи соціальних наук при Університету Райса (США). За результатами їхніх досліджень, протягом трьох місяців після втрати коханої людини підвищується ризик розвитку хвороб серця і смерті. А ще вони підрахували, що небезпека померти через розбите горем серце підвищується більш як на 40% через півроку після втрати своєї другої половинки.

«Унаслiдок такого неймовiрного стресу, як втрата коханої людини, в органiзмi вiдбується чимало змiн. Зокрема, рiзко знижується рівень так званих гормонiв радостi, що мають антиоксидантнi властивостi, забезпечують профiлактику утворення тромбiв, сприяють нормалiзацiї тиску, – пояснює Експрес-онлайн Анатолiй Дорогой, доктор медичних наук, завiдувач лабораторiєю наукових проблем амбулаторної допомоги ННЦ «Iнститут кардiологiї iменi М. Д. Стражеска».

Натомість підвищується рівень гормонів стресу, розвивається депресія, збiльшується частота серцевих скорочень, починаються проблеми з артеріальним тиском.

Загалом така важка подія запускає механізм розвитку дистрофiчних процесів, що призводять до слабкості серцевого м’яза, низької скоротливої здатності мiокарду. Іншими словами, «внутрішній мотор» людини починає швидко зношуватись. Якщо його не лiкувати, це загрожує розвитком серцевої недостатностi, гіпертонічного кризу, iнфаркту, інсульту.

От і виходить, що душевний бiль, якого зазнає людина пiсля такої втрати, в прямому сенсi розбиває серце. Аби врятувати здоров’я цього органу й своє життя, не можна замикатись, залишатись наодинці зі своїм горем, важливо повернутись до звичного ритму, зустрічатись із друзями, з якими можна було б поділитись переживаннями. А ще необхідно переключити на когось свою любов, наприклад, на дітей чи онуків».

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