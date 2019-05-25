Заради своїх надприбутків, Коломойський скасовує запуск енергоринку і йде на конфлікт з ЄС і США, — блогер

Заради отримання пільгових тарифів для свого феросплавного бізнесу олігарх Ігор Коломойський має намір скасувати запуск ринку електроенергії і ввести ручне управління тарифами

«В бій вже пішла важка артилерія. Коломойський роздає інтерв’ю і скрізь як мантру повторює, що у нас монопольний ринок електроенергії і там в принципі не може бути ринку, але чомусь «помилився», що у ДТЕК 40% ринку генерації, хоча по факту за даними НЕК «Укренерго» — 21%.»

За словами експерта, в такій ситуації зовсім не обов’язково віддавати весь ринок під ручне керування державі. «Там, де воно рулить руками, завжди є спокуса через чиновників всунути свої інтереси і схеми», — підкреслив він.

Як зазначив Філіп Духлій, інтереси у Коломойського прямі й прості — феросплавний бізнес, який дуже чутливий до цін на електроенергію. «І виходить, що заради своїх надприбутків ми йдемо на конфлікт з ЄС, США, відмовляючись від своїх зобов’язань перед ними і від 500 млн Євро фінансової допомоги. Апетит приходить під час їжі. Йде бій за Приват, бої за ринок електроенергії. Що буде наступним? Скільки в підсумку буде коштувати нам з вами президентство Зеленського?», — сказав він.

Нагадаємо, 1 липня в Україні повинен запрацювати новий ринок електроенергії. Від його своєчасного введення залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу у розмірі 500 млн. євро в 2019 році.Олігарх Ігор Коломойський, якого пов’язують з новим президентом Володимиром Зеленським, в останніх інтерв’ю не раз заявляв про те, що запуск ринку потрібно скасувати.