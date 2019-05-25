Країна ЄС звинуватила російську ведучу в роботі на Путіна

Австрійські ЗМІ звинуватили російську ведучу Леру Кудрявцеву в таємних зустрічах з віце-канцлером Хайнцем-Крістіан Штрахе, що призвело до грандіозного політичного скандалу в країні.

Зокрема, такий матеріал з’явився в газеті Österreich Zeitung. Відреагувала На скандал і сама Кудрявцева постом в Instagram, пригрозивши, що подасть позов у міжнародний суд.

«Думала, тільки у нас жовта преса може дозволити собі писати все, що завгодно» — написала вона. При цьому Кудрявцева не уточнила, вона чи не вона зображена на кадрах з австрійським політиком.

Нагадаємо, віце-канцлера Австрії, лідера ультраправої Австрійської партії свободи Хайнца-Крістіана Штраха викрили у «змові» з представницею оточення глави РФ Володимира Путіна за підтримку на виборах.

Жінка була представлена як племінниця олігарха з оточення Путіна, яка нібито хотіла інвестувати мільйони євро невідомого походження в Австрію. Пізніше виявилося, що росіянка була підставною особою.