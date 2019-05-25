Фанати можуть розчаруватися у Samsung Galaxy S11

У нинішньому році на ринок вийшов флагманський смартфон Samsung Galaxy S10, який за сукупністю факторів і особливостей виявився краще будь-яких аналогів з Китаю.

З огляду на всю цю ситуацію фанати південнокорейської корпорації припустили, що вже в 2020 році на ринок вийде по-справжньому революційний Samsung Galaxy S11, у якого буде ціла маса відмінностей. Проте, все таки люди дуже сильно помилилися, так як нова модель не принесе з собою ніяких радикальних нововведень.

Як стало відомо сьогодні, 23 травня 2019 року, від видання Android Headlines, флагманський смартфон Samsung Galaxy S11 може стати одним з головних розчарувань на ринку мобільних пристроїв в наступному році, так як він не зможе виправдати покладених на нього сподівань.

Зараз мільйони людей мріють про те, щоб південнокорейський флагман наступного покоління позбувся отвори в екрані під фронтальну камеру, проте нічого подібного, на превеликий для всіх жаль, не станеться.

Джерело стверджує, що користувачів чекає колишній зовнішній вигляд, тому покладати великих надій на флагман Samsung Galaxy S11 абсолютно точно не варто. Мобільний пристрій як і раніше буде оснащено Dynamic AMOLED-екраном з вбудованим в нього ультразвуковим сканером відбитків пальців, а в дисплеї зроблять невеликий отвір під фронтальну камеру.

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Найголовнішим нововведенням нової моделі стане процесор Exynos 9830, виготовлений за 5-нм техпроцесу. Він виявиться відчутно більш продуктивним і енергоефективним порівняно з моделлю нинішнього покоління.

Крім того, оболонка One UI з релізом операційної системи Android 10.0 Q з боку Google оновиться до другої версії, а Samsung Galaxy S11 стане першим мобільним пристроєм бренду, на яке прямо «з коробки» виявиться встановлена ​​така прошивка.

Офіційна презентація даного флагман відбудеться вже в першому кварталі 2020 року, а в продаж він має надійти через кілька тижнів після свого анонсу. Новинка, швидше за все, сильно розчарує всіх тих, хто покладає на неї великі надії, так як вони не зможе їх виправдати.

Джерело: ВСВІТІ

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