В ЄС розраховують на своєчасний запуск енергоринку в 2019 році — Хьюг Мінгареллі

Європейський Союз підтримує Україну в її прагненні реалізувати ряд структурних реформ. Зокрема, в Євросоюзі кажуть про важливість продовження енергореформи — запуск енергоринку з 1 липня 2019 року.

Про це повідомив Хьюг Мінгареллі, керівник Представництва ЄС в Україні

«Впровадження ринку електроенергії дуже важливо для ЄС, в тому числі і для надання макрофінансової допомоги Україні. І ми сподіваємося, що все буде зроблено, щоб цей ринок почав працювати як можна швидше», — повідомив Хьюг Мінгареллі.

За його словами, в ЄС вірять, що реформи, які були розпочаті п’ять років тому, продовжаться з приходом нового керівництва в Україні.

«У першу чергу нам необхідно забезпечити макрофінансову стабільність. Тому ми сподіваємося, що структурні реформи будуть прискорені. І ситуація із забезпеченням правопорядку також буде поліпшуватися. І ви можете бути впевнені, що ЄС підтримає Україну в продовження цих реформ», — зазначив керівник Представництва ЄС в Україні.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року заплановано введення нового ринку електричної енергії в Україні, який імплементує директиви ЄС і норми Третього енергопакету ЄС. Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу у розмірі 500 млн євро від Європейського Союзу до 2019 року.

У свою чергу, оператор системи передачі (ДП «НЕК «Укренерго») та оператором ринку (ДП «Енергоринок») в рамках підготовки до запуску нового ринку електроенергії вже розпочали здійснення тестових операцій з купівлі-продажу електричної енергії.