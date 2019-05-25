Зроби щось, інакше я просто помру, – сказав адвокату Бекіров

Стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, стабільно тяжкий.

Про це в коментарі Крим.Реалії розповів адвокат Бекірова Іслям Веліляєв на засіданні громадського об’єднання «Кримська солідарність».

«Йому дуже погано. Я бачив його вчора: обличчя набрякле, постійна задишка, бронхи забиті, каже, що зовсім не відчуває пальців ноги. Його підсадили на інсулін і вливають величезну кількість, посилаючись на протокол лікування. Хоча до затримання він підтримував цукор у крові за допомогою таблеток. З кожним місяцем дозу тільки збільшують, підшлункова залоза вже не витримує. І це крім величезних проблем із серцем», – розповів Веліляєв.

За словами адвоката, 14 травня йому мали зробити спірографію в лікарні Семашка. Це процедура дасть змогу оцінити ефективність лікування. Однак лікарі зволікають, оскільки, на думку адвоката, не хочуть підтверджувати неспроможність методу лікування. «Я не знаю, як людина може так довго триматися. Його сили закінчуються. Едем-ага сказав мені: «Іслям, зроби щось, мені треба вийти, інакше я просто помру», – сказав адвокат.

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Нагадаємо, що раніше в травні кримськотатарського активіста Едема Бекірова вивезли на обстеження в клінічну лікарню імені Семашка в Сімферополі.

Як повідомлялося, 26 квітня підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту Бекірова на продовження терміну тримання в СІЗО. Едем Бекіров залишиться під арештом до 12 червня.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді до Криму вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідання 78-річної матері та родичів.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова. Адвокат Олексій Ладін повідомив, що Бекирова підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Юрист Ліля Гемеджі відзначила, що активісту інкримінують поширення і транспортування більш як 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинність.

Джерело: Укрінформ

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