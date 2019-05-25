На Черкащині поглумилися над могилою відомого вченого

На цвинтарі у Звенигородці (районний центр Черкаської області) невідомі вандали сплюндрували дубовий хрест на могилі педагога та літератора Юхима Кримського (1838-1915) – батько українського мовознавця, історика культури та письменника Агатангела Кримського.

Це сталося перед поминальними днями, альо публічного розголосу набуло лише зараз. Місце поховання Юхима Кримського встановив краєзнавець Володимир Хоменко.

Там було встановлено дубовий хрест із табличкою, що містила світлину та ім’я небіжчика. Вандали пошкодили іменну табличку.

«Фонд Сприяння батьківщині Тараса Шевченка» вже розпочав переговори з майстрами щодо реставраційних робіт на могилі.