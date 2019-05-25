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УПЦ КП і УАПЦ не ліквідовані, оскільки Філарет не подав оригінали документів

25.05.2019

УПЦ Київського Патріархату і Українська автокефальна православна церква не ліквідовані з державного реєстру, оскільки почесний патріарх ПЦУ Филаретне віддавав необхідні оригінали документів. Про це в інтерв’ю Апострофу розповів митрополит Львівський ПЦУ Макарій.

За словами Макарія, деякі державні чиновники говорили неправду про те, що УПЦ Київського Патріархату ліквідована.

«Справа в тому, що почесний патріарх Філарет надав лише копії, а не оригінали документів, які необхідні для ліквідації. Коли мене попросили здати документи для ліквідації, я відповів, що до того часу, поки не побачу оригіналів з іншого боку, не віддам своїх», – розповів Макарій.

Митрополит зазначив, що дії Філарета щодо внесення зміни до статуту ПЦУ може призвести до відкликання Томосу.

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