Ляшко: Зеленський – маріонетка олігархів (відео)

В етері телеканалу NewsOne Олег Ляшко розповів, що відбувалося на консультаціях у АП та пояснив, чому вважає Президента несамостійною політичною фігурою.

«Почались консультації. Зеленський сидить навпроти мене, а поряд з ним – Богдан, якого він потім призначив вспереч закону про очищення влади головою АП. Але вранці, коли йшли консультації, Богдан ще був ніхто. Коли я побачив незнайому людину за цим столом, попросив, щоб він представився, і запитав: «Що ви тут робите?». Відповідно до статті 90 Конституції, консультації веде Президент, голова парламенту, заступники голови парламенту і лідери фракцій. Тому я запропонував Богдану залишити переговори і не порушувати Конституцію», – розповів лідер РПЛ.

Народний депутат зазначив, що його законну вимогу не виконали, а під час консультацій він став свідком вкрай ганебного явища.

«Зеленський зробив вигляд, що не почув мою репліку і нікуди не відправив Богдана. Потім я зрозумів, чому. Щоразу, коли хтось виступав і Зеленський намагався відповісти, Богдан його дьоргав за рубашку або за штани, щоб він мовчав. Уявіть собі ситуацію: Президента України смикають за рубашку чи за штани, щоб він чогось зайвого не ляпнув. Ви можете уявити, щоб мене хтось смикав? Це неможливо! Це приниження, коли тебе смикають, як маріонетку: те можна казати, а те не можна. Отакий у нас тепер Президент», – підсумував лідер Радикальної партії.

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Нагадаємо, Олег Ляшко намагався зробити пряму трансляцію з консультацій з Президентом, але охоронці забрали в нього телефон.

Джерело: РПЛ

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