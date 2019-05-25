Вакарчук назвав головну мету походу в Раду

Своїм головним завданням як політика лідер партії «Голос», музикант Святослав Вакарчук вважає звільнення громадян України, які незаконно перебувають в ув’язненні на території РФ.

Про це Вакарчук заявив у коментарі журналістам.

«Ми зробимо все, щоб якомога швидше і політичні в’язні, і військовополонені повернулися додому. Я бачу в цьому своє персональне завдання», — заявив музикант.

Він розповів, що кілька тижнів тому на концерті в Одесі батько українського військовополоненого моряка Віктор Сорока одягнув йому на руку браслет, який би не давав забути, що в ув’язненні в РФ перебувають українські громадяни.

«Я не знімаю цей браслет, і він мені кожен день нагадує, заради чого я повинен йти у Верховну Раду — для того, щоб такі люди, як Василь Сорока, Олег Сенцов і інші якомога швидше повернулися додому живими і неушкодженими», — пояснив Святослав Вакарчук.