Синод ПЦУ намагався знищити Київський патріархат Філарет

Почесний патріарх ПЦУ Філарет прокоментував вчорашній Синод, на якому його не змогли переконати, що його Київського патріархату більше немає.

За заявою самого Філарета, єдиною метою цього зібрання було бажання знищити Київський патріархат.

«Синод, який проходив, був спрямований на знищення Київського патріархату. Зараз відбувається вплив на нашого предстоятеля цих промосковських сил, які увійшли. І їх завдання — зруйнувати Київський патріархат», — сказав Філарет.

Він також додав, що в своїй боротьбі за Київський патріархат здаватися не має наміру.

«Побачите! Побачите, що я буду робити! Але я буду захищати Київський патріархат, до кінця!» — підкреслив він.

При цьому пізніше на Facebook-сторінці патріарха з’явилося повідомлення, що ПЦУ зберігає внутрішню єдність.

«Помісна Українська Православна Церква зберігає внутрішню єдність і закликає єпископат, духовенство та вірних всі виникаючі питання обговорювати і вирішувати в дусі заповіданої Господом нашим Ісусом Христом братської любові, уникаючи розпалювання ворожнечі, протистояння та розділення», — йдеться в повідомленні, опублікованому за підсумками «Синоду».