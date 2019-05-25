У Дніпрі маршрутник відмовився давати здачу школяреві і порвав гроші: відео інциденту

У Дніпрі водій маршрутного автобуса № 136 у грубій формі відмовився віддати здачу підлітку, який передав за проїзд 50 гривень. Відео інциденту розмістили в Telegram-ресурсі h*evuy_dnepr.

Спочатку розлючений чоловік почав доводити дитині, що ніяких грошей він не передавав, а потім вихопив з каси ту злощасну купюру в 50 гривень, розірвав її і кинув обривки на підлогу.

У результаті хлопчикові довелося вийти з салону маршрутки.

Однак навіть після цього водій продовжив сперечатися з пасажирами, які назвалися його неадекватним.

Нагадаємо, раніше у Львові водій маршрутного таксі № 17 відмовився везти до школи дівчинку, яка забула гроші і не могла купити квиток. І це незважаючи на те, що школярка мала право на пільговий безкоштовний проїзд. А в Києві маршрутник затиснув маленької дитини дверима і нахамив його батькам.