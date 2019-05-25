На зйомках “Бонда” Деніел Крейг отримав травму і готується до операції

Деніел Крейг, актор, який виконує головну роль у новому фільмі бондіани, перенесе операцію на щиколотці, після чого зйомки стрічки продовжаться

Про це повідомили в офіційному Twitter фільму.

Британському актору Деніелу Крейгу, який виконує головну роль у новому фільмі про Джеймса Бонда, зроблять операцію через отриману на зйомках картини травму.

“Деніел Крейг перенесе незначну операцію на щиколотці через травму, отриману під час зйомок на Ямайці. Зйомки триватимуть протягом двох тижнів, протягом яких Крейг відновлюватиметься після операції. Дата релізу фільму залишається незмінною – квітень 2020 року”, – зазначається в повідомленні.

Наразі робоча назва фільму залишається “Бонд 25”.

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Продюсери підтвердили, що головного антагоніста зіграє володар премії Американської Кіноакадемії Рамі Малек. Окрім нього у фільмі зніматимуться Леа Сейду, Деніел Крейг, Рейф Файнс, Бен Вішоу, Наомі Гарріс, Рорі Кіннер та інші. Шанувальники “бондіани” також сподівались дізнатись повну прокатну назву ювілейної серії, однак її творці вирішили не розкривати цю таємницю, пославшись на традицію.

Джерело: Еспресо TV

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