Бекіров – адвокату: Зроби щось, інакше я просто помру

Стан здоров’я кримськотатарського активіста Едему Бекірова, обвинуваченого в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, стабільно тяжкий.

Про це в коментарі Крим.Реалії розповів адвокат Бекірова Іслям Веліляєв на засіданні громадського об’єднання «Кримська солідарність».

«Йому дуже погано. Я бачив його вчора: обличчя набрякле, постійна задишка, бронхи забиті, каже, що зовсім не відчуває пальців ноги. Його підсадили на інсулін і вливають величезну кількість, посилаючись на протокол лікування. Хоча до затримання він підтримував цукор у крові за допомогою таблеток. З кожним місяцем дозу тільки збільшують, підшлункова залоза вже не витримує.

І це крім величезних проблем із серцем», – розповів Веліляєв. За словами адвоката, 14 травня йому малі зробити спірографію у лікарні Семашка. Це процедура дасть змогу оцінити ефективність лікування. Однак лікарі зволікають, оскільки, на думку адвоката, не хочуть підтверджувати неспроможність методу лікування. «Я не знаю, як людина може так довго триматися. Його сили закінчуються. Їдемо-ага сказавши мені: «Іслям, зроби щось, мені треба вийти, інакше я просто помру», – сказав адвокат.

Раніше в явились в місті у кримськотатарського активіста Едему Бекірова вивезли на обстеження в клінічну лікарню імені Семашка в Сімферополі.