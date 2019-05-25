У дитсадки Чернівців постачали рибу з гельмінтами

У чотирьох дитсадках Чернівців виявили неякісну морожену рибу, заражені гельмінтами. Про це розказала прес-служба міськради. Її виявили у дитсадках № 51, №43, №22 та №14 у період останньої поставки цієї продукції.

«Риба мала зовнішні ознаки ймовірного зараження гельмінтами. Було одразу комісійно складено акти-бракежу та направлено звернення до Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області з проханням провести відбір проб мороженої риби «Хек», яка надійшла на склади дошкільних установ», – йдеться у повідомленні.

24 травня у присутності постачальника та представників Головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області, управління освіти міської ради було проведено забір зразків продукції морожений «Хек», яка була поставлена у дошкільні заклади міста.

Постачальник продукції – ТОВ «Наладка-Комерц ЛТД». Договір з ним укладено 28 грудня 2018 року за результатами тендерних торгів на постачання замороженої риби «Хек» у дошкільні установи міста Чернівці. Сума договору – 3 652 280 грн. з ПДВ. Обсяги поставки – 53 500 кг. Відповідно до умов договору впродовж 2019 року, риба поставляється в кожний окремий дитсадок міста раз на тиждень. На період перевірки в усіх дитсадках рибу вилучено із меню харчування. З

а результатами лабораторних досліджень буде прийнято рішення про розірвання угоди з постачальником неякісної продукції в односторонньому порядку.