«Виглядало дичиною»: Рахманін оцінив перші дні Зеленського і вказав на проколи

Український журналіст Сергій Рахманін провів детальний аналіз старту президентської каденції Володимира Зеленського з детальною оцінкою відносин глави держави з Верховною Радою.

У своєму авторському матеріалі для видання «Дзеркало тижня» він пише, що Зеленський пішов на величезний ризик, вступивши в моментальний клінч з українським парламентом.

Зокрема, незважаючи на набуття чинності указу президента про розпуск Ради, існує механізм, відповідно до якого дане рішення можна оскаржити у Конституційному суді на підставі ст. 19 та статті 150 Конституції України. Якщо КС, керуючись Основним законом, визнає указ глави держави неконституційним, то правові наслідки документа у вигляді початку виборчого процесу будуть анульовані.

Таким чином, стверджує журналіст, «Народний фронт», всупереч заявам ЦВК, має шанси оскаржити указ Зеленського в Конституційному суді, який може розглядати будь-який нормативно-правовий документ, введений в дію гарантом.

Що стосується мотивів Зеленського з приводу розпуску парламенту, вони досить прозорі – на хвилі високих рейтингів він намагається провести якомога більше членів партії «Слуга народу» в Раду, а також має намір сподобатися виборцеві та поставити парламент на «місце».

Також Рахманін вважає, що один з ключових мотивів, на який посилається АП щодо розпуску ВР – відсутність коаліції – аналогічно можна піддати ретельному аналізу, оскільки за Конституцією саме коаліція є суб’єктом правовідносин і прийняття рішень в Раді, однак поіменного списку коаліції так ніхто і не бачив. Отже, розбиратися в цьому питання має КС.

Авторка статті запевняє, що на даний момент складається враження, що президентство Зеленського – це «транспортний засіб, виграний у лотерею». Його бажання проводити зухвалу політику накладається на пласт відсутність політичного досвіду. Про це свідчить його поведінка щодо парламенту – очевидно, що нардепи ні в якому разі не погодяться на відкриті списки. Сам Зеленський і зовсім повинен бути зацікавлений у чистої пропорційної виборчої системи із закритими списками і високим прохідним бар’єром. Можна було умовити Раду відмовитися від мажоритарки, однак президент вирішив діяти жорстко, почавши рубати з плеча.

Наостанок Рахманін назвав «дичиною» ініціативу проведення референдуму з приводу домовленостей з Росією і пояснення самого Зеленського з цього питання і радить президенту поринути в політичну історію, щоб дізнатися, до чого може призвести реалізація подібних механізмів.

Статтю по достоїнству оцінив нардеп від фракції «Народний фронт» Антон Геращенко.

«Рекомендую для всіх, хто любить і вміє мислити», — написав він.