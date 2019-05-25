Підсумки позачергових парламентських виборів оголосять до 6 серпня

Центральна виборча комісія має оголосити результати позачергових виборів у Верховну Раду, які відбудуться 21 липня до 5 серпня включно.

Про це йдеться в Календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів 21 липня на сайті Цвк.

Згідно з календарним планом, Державна казначейська служба повинна перерахувати Цвк кошти на підготовку і проведення позачергових виборів до 26 травня.

При цьому партії повинні надати списки кандидатів у депутати з 24 травня по 10 червня включно.

Також кандидати у порядку самовисування повинні подати свої кандидатури в депутати парламенту з 24 травня по 10 червня включно. Згідно з документом, до 28 червня партії повинні внести подання щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій на паперових носіях та в електронному вигляді.

Зазначається, що ЦВК приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі або про відмову в їх реєстрації протягом 5 днів з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати.

Крім цього, протягом 3 днів у разі реєстрації кандидатів у депутати, ЦВК видає представникові партії у Цвк з правом дорадчого голосу посвідчення кандидатів у депутати разом з копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі.

При цьому про скасування рішення в реєстрації кандидата у депутати партія або кандидат у депутати може заявити до 8 липня включно. Реєстрація Цвк кандидатів у депутати закінчується за 25 червня включно.

Згідно з календарним планом, ЦВК зобов’язаний сформувати виборчі бюлетені для голосування до 26 червня.

Зазначається, що окружна виборча комісія (ОВК) до 5 липня включно повинна сформувати дільничні виборчі комісії (ДВК) звичайних і спеціальних виборчих дільниць. Згідно з календарним планом, передвиборна агітація закінчується о 00:00 19 липня (в 00:00 останньої п’ятниці перед днем голосування). Голосування пройде 21 липня з 08:00 до 20:00.