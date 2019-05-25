Небоженко: Кремлівські зрушення. Три події

1. Порошенко, несподівано для Москви, програв президентські вибори в Україні.

2. Сурков написав заяву про звільнення з посади головного радника президента Путіна по Україні і йде з Кремля.

3. Медведчук вийшов з групи з мінським переговорів з питань врегулювання військового конфлікту на Донбасі.

Яким шляхом тепер піде Кремль? Або спробує звинуватити Україну в зриві мінських переговорів, відкликавши їх них «своїх», прокремлівських «українців» і спробує пом’якшити санкції проти Росії через потребує підтримки Кремля президента США Трампа. Або ж почне з одного боку, інтенсивні провокації в зоні АТО, на лінії вогню. А з іншого боку, розгорне програму політичної дестабілізації України, використовуючи слабкість нового президента і загрозу конституційної кризи в країні.