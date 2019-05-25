З Днем тезоіменитства привітав Митрополита Епіфанія представник Вселенського Патріарха

Митрополит Гальський Еммануїл після звершення Божественної Літургії у день пам’яті свт. Епіфанія, єпископа Кіпрського, переказав вітання з Днем тезоіменитства Блаженнійшому Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію від Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія.

«За посередництва та від імені Його Всесвятості Архієпископа Константинополя – Нового Риму, Вселенського Патріарха кир кир Варфоломія, я сьогодні знаходжуся тут разом з вами усіма у Євхаристії, щоб привітати та разом насолодитися благами бездоганної нашої християнської віри. Радість наша від розв’язання давнього розділення, яке змучило благочестивий та побожний український народ, сьогодні сягає свого апогею, оскільки Предстоятель та перший очільник цієї нової автокефальної Церкви, Ваше надзвичайно дороге Блаженство, відзначає святі іменини уперше як очільник цієї Церкви», – звернувся до Митрополита Епіфанія представник Вселенського Патріарха.

Він також додав, що присутність представників Церкви-Матері в Україні є природньою, адже Його Всесвятість Вселенський Патріарх доклав великих зусиль для автокефалії української Церкви. «Саме у такий спосіб укріплюються духовні зв’язки Церков та народів. Саме у такий спосіб возвеличується та прославляється ім’я Святої Трійці. Саме у такий спосіб служать Христу упродовж віків», – наголосив митрополит Гальський.

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Також представник Вселенського Патріарха подарував Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію список ікони Богородиці Панагії Паммакарісту, що знаходиться у Патріаршому храмі. «Бажаю Вам, Ваше Блаженство, довгих років життя! Многії та благословенні літа! Бажаю Вам довгих десятиліть на чолі Української Церкви! Нехай Господь Бог дарує Вам можливість до глибокої старості служити ідеї єдності Божого народу у Христі та хіротонізувати у сани на всіх рівнях», – завершив своє вітальне слово митрополит Гальський Еммануїл.

Нагадаємо, 25 травня Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відзначає День свого тезоіменитства.

Джерело: Київська Митрополія Української Православної Церкви (ПЦУ)

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