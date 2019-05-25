Невиконання РФ рішення Трибуналу ООН спричинить введення нових санкцій, – Полозов

За рішенням суду Росія повинна звільнити українських моряків негайно.

Керівник групи адвокатів Микола Плозов прокоментував наслідки для Росії невиконання рішення Трибуналу ООН з морського права.

За його словами, у разі відмови звільнити українських моряків, незаконно захоплених в Керченській протоці восени 2018 року, це спричинить введення нових санкцій проти РФ. Про це Полозов повідомив журналістам у Гамбурзі. Як зазначає адвокат, у разі невиконання Росією рішення Трибуналу, проти неї можуть бути введені секторальні санкції і будуть створені певні труднощі з навігацією російських кораблів у міжнародних водах.

“З моменту, як Трибунал виніс рішення, у російської влади цей обов’язок виник. Те, що вони його не виконують, – матиме негативний політичний і економічний потенціал для Росії”, – підкреслив Полозов, передає УНІАН.

Він додав, що, згідно з рішенням суду, Росія повинна “негайно звільнити” моряків, так як у Росії немає “практично ніяких підстав для кримінального переслідування моряків.

“У Росії є маса інструментів для того, щоб прийняти законне рішення щодо їх звільнення навіть без припинення кримінальної справи, хоча, на мій погляд, ніякої кримінальної справи не може бути взагалі”, – сказав Полозов.

Полозов також нагадав, що вже був прецедент, коли російська влада була змушена виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права – це справа Arctic Sunrise.

У свою чергу, в російському МЗС повідомили, що задіяння Конвенції ООН по морському праву 1982 року для вирішення спору щодо інциденту в Керченській протоці не є можливим.

“На даному етапі не йдеться власне про розгляд претензій України. В ході подальшого арбітражного розгляду мають намір послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію у світлі згаданих вище обставин. Уникнути її виникнення можна було за умови дотримання вимог російського законодавства, що стосуються судноплавства в цьому районі. Закликаємо українську сторону діяти саме так надалі”, – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що 25 травня Міжнародний трибунал ООН по морському праву постановив, що РФ повинна негайно звільнити українських моряків і повернути Україні затримані в районі Керченської протоки кораблі.

Зазначимо, ще один спір України проти РФ буде розглядатися в Третейському суді в Гаазі 10-14 червня.

Джерело: ZN.UA

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