Названо основні ознаки інтоксикації печінки

Здорова печінка здатна фільтрувати все, що приймає (через сечу і кал). Саме тому в організмі здорової людини залишається все тільки найкорисніше. А ось якщо печінка пошкоджена алкоголем, вірусами або хімічними речовинами, то вона не в змозі боротися з токсинами. Все це може привести до появи зайвої ваги.

Ось ранні ознаки того, що ваша перевантажена токсинами:

1. У вас не виходить схуднути.

2. Зміни шкіри жовтуватий відтінок; запалення, свербіж, надчутливість; маленькі червоні точки на шкірі.

3. Потемніння сечі або кривавий, чорний кал

4. Зміни в животі хронічні спазми в нижній частині живота; гази.

5. Хронічна втома і слабкість

Будь-який з цих симптомів повинен стати приводом негайно звернутися за медичною допомогою!

: Країна здоров‘я