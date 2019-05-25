Аслунд: з чого почати Зеленському? — Atlantic Council

Якби Зеленський не розпустив парламент, він би закликав невдачу… Нам слід аплодувати цьому рішенню, а не посилатися на конституцію Медведчука чи корумпований суд.

Після приголомшливої перемоги Володимира Зеленського Україна знаходиться в стані зміни режиму, навіть якщо ми називаємо це інакше. Попередня адміністрація здійснила великі економічні реформи, але національна правоохоронна і судова системи залишаються хижими. У чому Україна потребує найбільше, так це у верховенстві права.

У Зеленського колосальний мандат популярності — 75% голосів виборців. Але це і антимандат старої дисфункціональній системі, яка зробила Україну найбіднішою країною в Європі. Українці хочуть, щоб Зеленський зруйнувала цю систему і побудував щось краще.

Якщо Зеленський буде слідувати цим старими правилами, він провалиться, і яку свободу дій йому слід дозволити? Він повинен використати цей момент, щоб подолати цю прірву страждань і перейти до більш функціональної системи. Великий польський реформатор Бальцерович називав цей період «Екстраординарної політики», коли люди погоджуються на тимчасові страждання заради досягнень майбутнього.

Природно було б почати з Конституції, і це документ поганої якості. Україна прийняла свою першу пострадянську Конституції в 1996 році. Там залишилося багато невизначеності і занадто багато влади надавалося президенту. В рамках врегулювання Помаранчевої революції, глава адміністрації тодішнього президента Віктор Медведчук швидко переписав Конституцію, зменшивши повноваження, та заодно фатальним чином перетворивши документ суперечить сам собі. Наприклад, президент призначає губернаторів, але вони повинні слухатися прем’єр-міністра. Деякі, включаючи колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко, голосували проти цієї Конституції з-за її суперечливості.

Абсурдно, але восени 2010 року Конституційний Суд України, який повинен тлумачити Конституцію, скасував його грудневу версію 2004 року наказом тодішнього президента Віктора Януковича, відновивши більш президентську, 1996-го. Деякі з цих дискредитованих суддів працюють у цьому суді досі.

Нещодавно Конституційний Суд осоромив себе, заявивши, що закон про незаконне збагачення, що є базисом антикорупційної діяльності, суперечить нормам закону. І Зеленський поставив правильне вимога, щоб Рада відновила цей життєво важливий закон як можна швидше.

Коли ти намагаєшся зруйнувати погану стару систему, тобі необхідно залучити до себе аутсайдерів, які володіють достатньою кількістю знань, але не є її частиною, як зазначив у своїй відмінній колонці «Політична економіка політичної реформи» Джон Вільямсон. Це саме те, що робить Зеленський. Більшість його призначенців — політичні любителі. У 1992 році Естонія мала саме успішне пострадянський реформістський уряд, тому що його прем’єр-міністр Март Лаар дотримувався цієї моделі. Лаару було 32, і у нього було три міністра, віком до 30 років. Його гаслом було: «Чекати — це програвати». Він говорив, що краще діяти швидко і робити помилки, ніж чекати і бути знехтуваним, і йти на компроміси зі старими елітами.

Тим не менш, новому лідерові необхідно використовувати і декого з старих інсайдерів, тому що вони знають, як система працює, і як її можна зруйнувати. Якщо новий лідер звільнить їх усіх, то може налаштувати проти себе весь істеблішмент і об’єднати їх, як це сталося в серіалі «Слуга народу», де Рада виніс імпічмент вигаданому президенту. Складне мистецтво політики і полягає в тому, щоб оцінити, з ким із старожилів йти на компроміс — і судити про це можна тільки заднім числом.

У сфері зовнішньої політики Зеленський воліє професіоналів з хорошою репутацією, що буде робити вибір сам. Дипломатія — це не гнила частина системи, яку слід замінити. Те ж саме можна сказати про Національний банк України і Міністерство фінансів, що підтримує макроекономічні стандарти МВФ.

На посаду глави своєї Адміністрації Зеленський вибрав члена старої гвардії, Андрія Богдана. На інші посади там він призначив старих друзів з продакшн-компанії «Квартал-95». В принципі, це має сенс. Він, очевидно, відчуває, що потрібен професіонал жорсткої політики, як-от Богдан. Залишається тільки з’ясувати, чи гарний він зробив вибір.

Заміна генпрокурора і голови СБУ має бути серед головних пріоритетів, так як бізнесмени розглядають ці інститути як найбільш хижацькі.

Для нового режиму життєво необхідно провести дострокові парламентські вибори. Інакше стара гвардія буде блокувати реформи через парламент, особливо в Україні, де розподіл влади між президентом, парламентом і урядом таке заплутане. Великий ризик «міжвладдя» в тому, що нова гвардія не може правити, коли «стара» не має запобіжників для розкрадань. Тому період перед парламентськими виборами і після обрання нового президента є надзвичайно небезпечним і, як правило, обходиться дорого.

завантаження…

Україна дуже добре це знає. Повний провал періоду 1991-1994 років обумовлений відсутністю дострокових виборів у Раду. Після Помаранчевої революції замість реформ політики зосередилися на березневих виборах у Раду 2006 року. У 2014 році не запроваджували жодних економічних реформ, поки в грудні не було сформовано новий уряд. Україні варто вчитися на своєї історії і не витрачати ще однієї можливості.

Якби Зеленський не розпустив парламент, він би закликав невдачу. Зараз він розумним чином погодив з усіма парламентськими фракціями провести попередні вибори 21 липня. Нам слід аплодувати цьому рішенню, а не посилатися на конституцію Медведчука чи корумпований суд. Тільки після парламентських виборів може бути сформовано новий уряд, і буде прийнята нова програма реформ. Зараз ми можемо сподіватися на це у вересні.

Абсурдно аргументувати проти Зеленського тим, що певна кількість слизьких «емігрантів» повернулися. Насправді це нинішній генпрокурор, призначений попереднім президентом, не зміг залучити цих людей до відповідальності, а суди — винести вироки. Все це гріхи бездіяльності старої гвардії. Що б Зеленський не зробив, щоб запобігти їх в’їзд в країну, це б напевно було незаконним.

Зеленський повинен керуватися раціональними демократичними принципами, а не недосконалою Конституцією і дисфункціональним Конституційним Судом. Нам, оглядачам, слід побажати новому президентові успіхів, в той же час ретельно стежачи за його діями.