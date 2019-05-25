На Донбасі ворог 4 рази порушив режим припинення вогню, втрат немає

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) залишається контрольованою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ООС, від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню.

Всі обстріли відбулись у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”: біля Опитного (з мінометів калібру 82 мм), тричі – поблизу Пісків (з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів).

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“Втрат серед українських захисників немає. На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 травня ворог 17 разів атакував позиції ОС. Загинув український воїн, знищено російського окупанта.

Джерело: Цензор.НЕТ

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