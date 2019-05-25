Порошенко про рішення трибуналу ООН по морякам: Червона лінія для Кремля

П’ятий президент України Петро Порошенко оцінив рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права про рішення зобов’язати Росію відпустити три українських корабля з 24 полоненими. Про це він написав у своєму Facebook.

«Це рішення — чергова червона лінія для Кремля, як і підтвердження правильності обраної нами стратегії», — заявив Порошенко.

Колишній президент висловив свою підтримку полоненим морякам і написав, що вони – герої України, чия вірність є одночасно прикладів для всіх громадян і пересторогою тим, хто хоче заспокоїти агресора.

Порошенко підкреслив, що тим, хто зайняв пости на чолі держави, треба не чекати імпульсу від народу, а самим формувати рішення для звільнення моряків і українських територій, полонених Кремлем.