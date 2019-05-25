«Його вбила система»: як академік Легасов розплатився за правду про катастрофу на ЧАЕС

Участь Легасова у ліквідації аварії на ЧАЕС

Легасов був включений в урядову комісію, спрямовану в Чорнобиль після того, як з Чорнобильської атомної електростанції в профільні інститути прийшов зашифрований сигнал про ситуацію з ядерною, пожежною і вибуховою небезпекою. Він безстрашно і самовіддано досліджував місце аварії: підлітав на вертольоті до 4-го блоку, з якого йшло світіння, і впритул на БТР під’їжджав до залу, щоб зробити потрібні виміри.

Завдяки зусиллям Легасова вдалося встановити, що показання датчиків нейтронів про триваючу ядерної реакції недостовірні, оскільки вони реагували на найпотужніший гамма-випромінювання. Насправді котел «мовчав», реакція зупинилася, але йшло горіння реакторного графіту, якого там було цілих 2 500 тис. тонн. Для запобігання подальшого розігріву залишків реактора і зменшення викиду радіації в атмосферу, Легасов запропонував закидати зону реактора сумішшю з борсодержащих речовин, свинцю і доломітового глини.

Вертольоти скинули на реактор більше 5 тис. тонн всіляких матеріалів. Академік особисто стежив за цим, перебуваючи на борту вертушки. Над реактором він літав по 5-6 разів у день і забував про власну безпеку: дозиметр часто залишав у роздягальні, а рентгенами не козиряв.

Також саме Легасов переконав голову урядової комісії Бориса Щербину в найближчі 24 години евакуювати мешканців міст Чорнобиля і Прип’яті. Після чого залишилися працювати тільки ліквідатори.

Горбачов особисто викреслив ім’я Легасова зі списків на нагородження

Додому Легасов повернувся 5 травня, тобто майже через 10 днів, проведених в Чорнобилі. Його дружина Маргарита Михайлівна згадувала, що він був схудлий, лисий і з потемнілою шкірою на тілі. Він зізнався сім’ї, що на станції не було достатньо респіраторів, чистої води, ліків, навіть йоду для профілактики.

У своїх магнітофонних записах Легасов розказував: «На станції — така неготовність, така недбалість, такий переляк. Як сорок перший рік, але ще в гіршому варіанті. З тим же Брестом, з тим же мужністю, з тієї ж відчайдушністю, з тієї ж неготовністю…».

В той же день, 5 травня, після засідання політбюро, академік знову поїхав у Чорнобиль. Повернувся додому через тиждень з захриплим голосом, кашлем і безсонням.

Тим часом були подані списки на нагородження ліквідаторів аварії на ЧАЕС і генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов особисто викреслив ім’я Легасова, пославшись на те, що «інші вчені не радять». Справа була в тому, що академіка відправили в Прип’ять з Курчатовського інституту, де проектувався той самий реактор РВПК-1000, але нікого не цікавило, що тоді Легасов ще не працював в інституті.

Академік став адвокатом СРСР на спецзаседании МАГАТЕ у Відні

Легасов не був честолюбним, тому з-за скасування нагороди не засмутився, а вже в серпні 1986-го поїхав на спеціальну нараду Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) у Відні, щоб роз’яснити світовим експертам аварію на ЧАЕС. Таким чином він став адвокатом СРСР, який протягом 5 годин правдиво і відкрито розповідав 500 експертів про катастрофу. Тим самим він врятував свою країну від багатомільйонних позовів, оскільки ставлення МАГАТЕ до СРСР змінилося після часткове відкриття завіси навколо масштабної трагедії. Але правда сподобалася не всім.

У керівництві Міністерства середнього машинобудування були вкрай незадоволені самостійністю Легасова. Знайшлися й ті, хто вимагає притягнути академіка до кримінальної відповідальності за нібито розголошення секретних даних.

На роботі Легасова почали «труїти». Йому заздрили, що він став популярним в Європі, увійшов у десятку кращих учених світу, та ще й академік Александров захотів зробити його своїм наступником. Це і викликало ревнощі колег.

Не дочекався Легасов подяки і від вищого керівництва. 1 вересня 86-го йому виповнилося 50 років, і його представили до звання Героя Соціалістичної Праці, але міністр середнього машинобудування виступив «проти». Легасову пригадали, як він «занадто відверто» згадував Чорнобиль. В результаті йому подарували тільки іменний годинник «Слава».

Навесні 87-го відбулися перевибори у науковий рада інституту. На таємному голосуванні Легасова підтримали 100 осіб, проти виступили 129. Ще один «ніж у спину» від колег, в результаті чого академік переживав глибокий психологічний криза.

Легасов планував оголосити результати свого розслідування про Чорнобиль

В останні роки свого життя Легасов страждав радіаційним панкреатитом, променевою хворобою 4-го ступеня. У крові виявили мієлоцити, стало зрозуміло, що торкнуться кістковий мозок. У академіка віднімалися пальці лівої руки, немела права рука і нога. Восени 87-го він прийняв велику дозу снодійного, коли лежав у лікарні, але йому вчасно промили шлунок.

У другу річницю чорнобильської катастрофи, 27 квітня 88-го, Легасова виявили повішеним у своєму домашньому кабінеті. За офіційною версією – він вчинив самогубство в стані депресії. Відомо, що на другий день він повинен був розповісти про власне розслідування причин аварії на ЧАЕС, але частина його записів після смерті була стерта.

«Його зламали система і зграя, яка її охороняла», — заявив тоді професор МДУ імені Ломоносова Юрій Устынюк.

Заступник директора Інституту атомної енергії імені Курчатова в 1988 році, академік Феоктистов сказав, що прямого винуватця його смерті немає, але були люди, які довели його до загибелі.

Через 10 років після аварії Легасов посмертно отримав звання Героя Росії, але для його родини це стало важким втіхою, оскільки академік власної розплатився життям за помилки інших.