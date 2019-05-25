Весілля Потапа і Насті Каменських: у чому прийшли Полякова, Дорофєєва, Кароль та інші зірки (фото)

Настя Каменських і Потап зіграли пишне весілля, а зіркові гості показали розкішні вбрання

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, останнім часом кардинально змінила образ і добре схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно знаменитість виставила ніжний кадр з весілля з продюсером і коханим Потапом, яке відбулося 23 травня. Так, артистам довгий час вдавалося приховувати романтичні стосунки, проте, здається, багато друзів зі світу шоу-бізнесу вже давно знали про головний секрет парочки і вперто мовчали. На торжество були запрошені чимало зірок, засвітивши розкішні вбрання і фото зі щасливими молодятами.

Телеведуча Катя Осадча приміряла довге ніжне плаття з вишитими квітами.

Оля Полякова вимовила зворушливий тост в шикарній темно-синій сукні з прозорими вставками.

Тіна Кароль засвітила глибоке декольте з блискучому вбранні, обнійявши нареченого і наречену.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вибрали шовкове плаття болотного кольору та чорний костюм з короткими штанами.

Маша Єфросиніна позувала в незвичайній синій сукні з відкритими плечима.

: “Знай.uа”