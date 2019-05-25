Кредитні карти: оформлення, отримання, правила використання

Кредитна картка – це зручний платіжний інструмент, який дозволяє нам взяти кошти в борг у банку, не звертаючись щоразу до оператора. Але у використання кредитки чимало тонкощів, які відразу зрозуміти складно. Поговоримо про основні моменти, а якщо вам захочеться подробиць, вивчіть розділ https://topcreditov.ru/kreditnye-karty. У ньому зібрані різні статті про кредитні карти, є поради, правила, лайфхаки і збірки пропозицій від банків.

Як оформляється кредитка

Для оформлення кредитки вам буде потрібно стандартний перелік документів. Зазвичай у нього входять:

паспорт;

другий документ (права, СНІЛС, закордонний);

довідка про доходи.

У чоловіків часто потрібно военник, у пенсіонерів – пенсійне. Також в різних банках набір паперів може відрізнятися.

Де отримують кредитку

Кредитна картка виглядає як звичайна картка, тому отримати її потрібно або в банку, або в будь-якому зручному місці, куди приїжджає кур’єр. Деякі організації не мають представництв зовсім, тому всі їхні картки доставляються на будинок або в офіс. Якщо ж ви вирішите отримати картку у відділенні, вам можуть видати або неіменний пластик, або виготовити іменний – про його прихід вам прийде СМС.

Цікаво, що крім звичайних кредитних карток існують ще і віртуальні. Вони відрізняються тим, що не мають фізичного носія, тому використовувати їх можна переважно в інтернеті. Умови отримання таких карток приблизно схожі на звичайні, але їх можна оформити, не виходячи з дому. Про віртуальних картах можна прочитати докладніше у статтях розділу https://topcreditov.ru/kreditnye-karty. Там є кілька текстів про види таких карток та їх особливості, а також про способи їх отримання.

Як правильно використовувати кредитки

Кредитна карта може виявитися проблемою або гарною підмогою, все залежить від того, як ви її використовуєте. Основні правила:

дотримуйтесь строки погашення боргу і відсотків, намагаючись укластися в пільговий період;

не знімайте гроші з картки, за це доводиться додатково платити;

використовуйте кэшбэк, якщо ваш банк дає таку можливість.

Пільговий період є у більшості карток, за термінами він може варіюватися від 30 до 100 днів. Це час, яке дано вам, щоб повернути гроші без відсотків. Зверніть увагу, що на деякі види операцій він не поширюється. Зацікавилися? Читайте детальніше на topcreditov про пільговий період і його особливості. Грамотне використання цього інструменту дозволяє значно заощадити.

Кредитка призначена для купівлі невеликих товарів, наприклад, маленькій побутової техніки зразок фена або тостера. Якщо ж ви плануєте купити щось дороге, краще звернутися за споживчим кредитом – відсотки там набагато нижча, тому ви зможете заощадити.