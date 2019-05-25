Порошенко допитають у справі про корупцію в Центренерго

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) має намір допитати колишнього президента України Петра Порошенка у справі про махінації в сфері енергетики та корупції «Центренерго». Про це повідомили Українські новини з посиланням на джерела у відомстві.

На поточний момент відомо, що Порошенко підозрюють у причетності до злочинної схеми, в рамках якої через компанію «Енергомережу» з державних обленерго викачувалися мільйони гривень.

За інформацією САП, допит повинен відбутися в червні, але точна дата поки невідома.

Нагадаємо, раніше ДБР відкрило щодо Порошенко кримінальне провадження за фактом підозри у державній зраді, коли віддавався наказ українським морякам пройти Керченську протоку, що призвело до їх захоплення Росією.