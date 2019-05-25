Проти кораблів, які будують Nord Stream 2, США готують санкції

У США мають намір заборонити іноземним суднам сприяти прокладанню труб для “Північного потоку-2” на глибинах від 30 метрів нижче рівня моря.

Про це свідчить текст законопроекту “Про захист енергетичної безпеки Європи 2019 року”, опублікований на сайті сенату.

Законопроект передусім передбачає запровадження санкцій проти іноземних компаній, які продали, орендували або сприяли наданню спеціалізованих суден для укладання труб “Північного потоку-2” в Балтійському морі.

Санкції запроваджуватимуть у тому випадку, якщо судно укладає труби на глибині від 30 метрів нижче рівня моря.

Потенційні санкції включають блокування активів та операцій компаній, які не дотримуються правил в юрисдикції США. Керуючим і акціонерам цих компаній буде заборонений в’їзд у Штати.

Крім цього президент США матиме право запровадити санкції проти компаній, які надають страхові або перестрахові послуги для суден, що прокладають труби для “Північного потоку-2” на заборонених глибинах.

Авторами законопроекту є американські сенатори Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон і Джин Шейхін. Текст ще не розміщено в офіційній базі конгресу США.

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Нагадаємо, що проект “Північний потік-2” передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до “Північного потоку”, який уже діє. Україна виступає проти будівництва “Північного потоку-2” через можливу втрату статусу транзитної країни. Крім того, противниками “Північного потоку-2” є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС потрапить у залежність від російського газу.

21 травня в Києві міністр енергетики США Рік Перрі США нагадав, що Вашингтон підтримує Україну і продовжує виступати проти будівництва російського газопроводу.

Джерело: Укрінформ

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