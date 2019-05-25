Віталій і Володимир Клички відкрили пішохідно-велосипедний міст у Києві (фото)

Сьогодні, 25 травня, брати Клички відкрили пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк “Володимирська гірка” з Аркою дружби народів. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис міського голови української столиці Віталія Кличка у соціальній мережі фейсбук.

Віталій Кличко пише: «Сьогодні ми відкрили в столиці справді унікальний об’єкт! Пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк “Володимирська гірка” з Аркою дружби народів. Цей міст планували звести ще понад 100 років тому, а ми це зробили!

Активне будівництво тривало 5місяців. Над зведенням мосту працювали близько тисячі будівельників та фахівців, що виготовляли необхідні матеріали.

Я практично щодня приїздив сюди, перевіряв, як тривають роботи. І спостерігав як вимальовується ця краса.

Сьогодні її змогли оцінити і тисячі киян. Я дякую всім, хто прийшов! запрошую тих, хто не встиг, обов‘язково прогулятися нашим новим мостом. Ми, правда, дуже старалися!

З Днем Києва всіх!»

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