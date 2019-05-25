У Києві чоловік намагався задушити дитину в супермаркеті: нові подробиці

Поліція затримала чоловіка, який в супермаркеті Києва ледь не скрутив шию дитині.

Врятувати 9-річного хлопчика вдалося його мамі, яка швидко зреагувала і кілька разів вдарила нападника. Сам чоловік виявився п’яним його крові було 3,09 проміле, повідомили на сторінці поліції Києва в Facebook .

«Біля каси чоловік напав на хлопчика і почав його душити. Мама, яка стояла поруч, кинулася на незнайомця. Після цього зловмисник відпустив дитину. Чоловіка затримали охоронці і тримали до приїзду поліцейських», – уточнили в поліції.

Зловмиснику оголосили про підозру у хуліганстві, однак суд відпустив його під особисте зобов’язання. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.